El intendente Sujarchuk dio positivo de Covid-19 y está aislado en su casa

El intendente Ariel Sujarchuk anunció esta mañana en sus redes sociales que dio positivo de coronavirus y se encuentra aislado en su domicilio, con síntomas leves. “Registré unas líneas de fiebre y dolor corporal”, expresó.

“Anoche comencé a sentir síntomas y esta mañana me hisopé: lamentablemente el resultado fue positivo de Covid-19”, comentó el jefe comunal en la publicación que realizó en sus cuentas de Facebook, Instagram y Twitter para dar a conocer la noticia.

“Por el momento registré unas líneas de fiebre y dolor corporal, pero guardo reposo en mi hogar y no me impide seguir al frente de la gestión municipal, aunque de manera remota para mantener el aislamiento correspondiente”, agregó sobre los síntomas que presenta.

Además, el intendente agradeció al personal que lo atendió y a quienes se preocuparon por su estado: “Agradezco a todo el personal del sistema municipal de salud que me brindó una cálida atención y a todas las muestras de cariño recibidas en estas primeras horas de transitar la enfermedad”.

Esta mañana me hisopé y dí positivo de Covid-19. Guardo reposo en mi hogar y sigo trabajando, aunque de manera remota. A pesar de los cuidados, hoy me toca a mí, como en la semana a mi hijo Mateo y antes a millones de argentinos. No dejemos de cuidarnos➡️ https://t.co/zJ3B2pmcxP pic.twitter.com/mWrI1wnoCo

— Ariel Sujarchuk (@ArielSujarchuk) June 28, 2021