Repentina marcha atrás del Municipio con la construcción del PEV en El Candil. El polémico proyecto de levantar un edificio de 36 departamentos quedó sin efecto. En su lugar, se construirá una plaza. También estarían en duda los planes de vivienda de Garín y Loma Verde.

