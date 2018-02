El Intendente aceptó la renuncia de su hermano y movió piezas en el gabinete. David Sujarchuk se alejó por la adhesión al DNU que limita la designación de familiares. Además, Alberto Ramil quedó a cargo de la Secretaría General en lugar de Javier Rehl, que tomó el control de la cartera de Gobierno.

