Repavimentarán un tramo de 1.500 metros de la avenida San Martín

Comenzó la repavimentación de un tramo de la avenida San Martín, desde Felipe Boero hasta Almafuerte, en Belén de Escobar. La obra está a cargo de Vialidad Provincial y se extendería hasta la entrada al barrio Las Lomas.

