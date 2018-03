Clausuran un predio del barrio Philips donde volcaban residuos clandestinamente. El procedimiento fue realizado por funcionarios y agentes municipales en un establecimiento de la calle Murillo dedicado a la molienda de cascotes y al depósito y acopio de ramas y áridos.

