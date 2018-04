El Intendente entregó un subsidio de $1,5 millones al hospital provincial Enrique Erill

La ayuda económica municipal es un 50% mayor a la de 2017 y está destinada a gastos de guardias y urgencias. “Si hay algo que nos convoca a trabajar juntos es la solidaridad”, expresó la directora del establecimiento, Fernanda Bigliani.

El intendente Ariel Sujarchuk se reunió este miércoles en el Palacio Municipal con autoridades del hospital provincial Enrique Erill, a quienes hizo entrega de un subsidio por $1,5 millones destinado a afrontar gastos de guardias y urgencias.

La ayuda económica de la Comuna representa un 50% más que en 2017, cuando por primera vez el jefe comunal dispuso otorgar una asistencia extraordinaria para la cooperadora del nosocomio, dependiente del Ministerio de Salud de la provincia.

“Hemos comenzado una etapa de profundización en la interacción entre el Municipio y el Erill que nos llena de satisfacción. En este contexto difícil para el país, la Municipalidad colabora más que nunca con la loable tarea que realiza la cooperadora. El subsidio del año pasado fue debidamente rendido y este año renovamos la ayuda, pero la incrementamos un 50%”, expresó el intendente.

Por su parte, la directora ejecutiva del Erill, Fernanda Bigliani, agradeció “la preocupación y dedicación de siempre” de Sujarchuk por el hospital. “Si hay algo que nos convoca a trabajar juntos es la solidaridad, que no conoce de estamentos ni de cargos, pero que si viene de una autoridad máxima en un distrito, como es el intendente, adquiere una dimensión mayor”, reflexionó.

Junto a Bigliani también participó de la reunión el presidente de la cooperadora, Armando Sgüiglia: “Fueron muchísimas las veces que recurrí a la Municipalidad en busca de una colaboración y la mayoría de esas veces me decían ‘el hospital es provincial, nosotros no tenemos nada que ver’. Afortunadamente eso con Ariel no pasó nunca, porque piensa en el vecino, entonces pone el hombro y los recursos disponibles”, manifestó.

Durante el encuentro el jefe comunal, además, afirmó que seguirá donando parte de su sueldo al Erill y anunció una serie de medidas para sostener e incrementar la contribución con el hospital. Desde una función de gala a beneficio en la reapertura del teatro municipal hasta la cesión de un predio para estacionamiento en la intersección de las calles Mendoza y El Dorado, en Maschwitz.

