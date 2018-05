Por la inseguridad, crearán en Garín un Subcomando de la Policía Bonaerense

A raíz del alto índice delictivo, se creará en Garín un Subcomando de la Policía Bonaerense. Fue un pedido que el intendente Ariel Sujarchuk le hizo al ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, en una reunión que mantuvieron días atrás en La Plata.

