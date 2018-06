A último momento, la gobernadora Vidal suspendió su visita a Escobar

Visita cancelada: La gobernadora María Eugenia Vidal suspendió la reunión que iba a mantener este lunes a las 10 con el intendente Ariel Sujarchuk en Escobar. Se informó que hubo un cambio de agenda y que a esa hora compartirá una actividad con el presidente Mauricio Macri.

A post shared by El Día de Escobar (@eldiadeescobar) on Jun 24, 2018 at 4:04pm PDT