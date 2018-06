Comenzó la repavimentación de un nuevo trayecto de la avenida San Martín

Comenzó la repavimentación de un nuevo tramo de la avenida San Martín, desde Felipe Boero hasta Mosconi. La obra está a cargo del Municipio y se vinculará con el trayecto ya reparado desde las avenidas Belgrano y Tapia de Cruz, totalizando un circuito de 5 kilómetros de bacheo.

