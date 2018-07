Avanzan en Matheu la puesta en valor de la calle Nazarre y el Pasaje Marulo

El intendente Ariel Sujarchuk recorrió en Matheu la puesta en valor del Pasaje Marulo y la remodelación del tramo comercial de la calle Nazarre, que va desde la ruta 25 hasta Salvador Melo. Ambas obras se encuentran bastante avanzadas.

