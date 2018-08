Sujarchuk recorrió la obra de remodelación del pasaje peatonal Marullo en Matheu

El intendente Ariel Sujarchuk recorrió esta mañana en Matheu la obra de remodelación del pasaje Fray Gabriel Marullo. Además, supervisó el avance de la puesta en valor de la calle Nazarre y la ampliación del polo sanitario, que tendrá 40 camas de internación.

