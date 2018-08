Sujarchuk anunció una inversión de $50 millones en la terminal y la calle Rivadavia

En conferencia de prensa y acompañado de varios funcionarios, el intendente Ariel Sujarchuk anunció hoy una inversión de $50 millones para remodelar y modernizar la terminal de Escobar, junto a la repavimentación y puesta en valor del centro comercial de la calle Rivadavia.

A post shared by El Día de Escobar (@eldiadeescobar) on Aug 3, 2018 at 3:29pm PDT