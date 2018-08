Toda a nuevo: Comenzó la obra de repavimentación de la calle Churich

Comenzó esta semana en Garín la repavimentación de la calle Mateo Churich en toda su extensión, desde la Colectora Oeste hasta el boulevard Perón. La idea es potenciarla como vía de ingreso y egreso de la localidad.

