Tres empresas se presentaron para la licitación del transporte urbano comunal

Hoy se realizó la apertura de sobres para la licitación de las once líneas de transporte comunal. Tres empresas presentaron sus ofertas: La Isleña SRL (La Nueva Metropol), Línea 60 y Micro Ómnibus Tigre (MOTSA), que son las actuales adjudicatarias de los servicios.

