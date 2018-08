El Intendente le entregó un subsidio de $82 mil a la cooperadora del hospital Erill

Más de 500 personas participaron este domingo de una prueba atlética y una carrera de mountain bike a beneficio del hospital provincial Enrique Erill, que tuvo como epicentro la plaza principal de Escobar. Por todo concepto, se recaudaron $82.000.

A post shared by El Día de Escobar (@eldiadeescobar) on Aug 7, 2018 at 1:53pm PDT