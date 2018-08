Finalizó la repavimentación de un nuevo tramo de la avenida San Martín

Una obra necesaria, hecha con calidad: En horario nocturno, el Municipio está colocando la nueva carpeta de concreto asfáltico de la avenida San Martín entre las calles Felipe Boero y San Isidro. En ese tramo recientemente se había realizado un bacheo en hormigón.

