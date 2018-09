Más servicios: En la UDP de Garín ya se realizan resonancias magnéticas

El equipamiento, de última generación, permite detectar alteraciones en cualquier parte del cuerpo sin necesidad de una intervención quirúrgica. Es el único de este tipo existente desde San Isidro hasta Campana a nivel público.

Tras un período de instalación, calibración y prueba más extenso del previsto originalmente -se esperaba que fuera solo un mes y duró tres-, comenzó a funcionar en la Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP) de Garín el resonador magnético adquirido por el Municipio en abril.

Esta moderna aparatología permite obtener imágenes del cuerpo humano en 2 y 3 dimensiones, de manera tal de proporcionar una visión muy detallada de las estructuras y tejidos que se buscan analizar.

El procedimiento que realiza no es invasivo ni doloroso ni utiliza rayos X. A través de un campo electromagnético, el resonador indaga y detecta las alteraciones que los pacientes pueden presentar en cualquier parte del cuerpo, reduciendo la necesidad de cirugías de diagnóstico y determinando la presencia o no de enfermedades que no se podrían detectar mediante otros métodos.

El que ya funciona en la UDP de Garín es un resonador magnético de alto campo, cerrado, superconductivo, apto para bebés, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. Es el único del sistema público existente entre Vicente López y Campana, según destacaron desde el Municipio.

De esta manera, la UDP de Garín cuenta con una nueva prestación, de alta calidad, que se suma al tomógrafo, los ecógrafos, el mamógrafo digital, el equipamiento de radiología y otros estudios por imágenes también digitales de este moderno centro de salud municipal, inaugurado en mayo de 2017 por el intendente Ariel Sujarchuk y la gobernadora María Eugenia Vidal.

