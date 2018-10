Inauguraron una plaza, una posta policial y una UGC en el barrio La Victoria

La obra había sido propuesta y votada por los vecinos a través del Presupuesto Participativo. El acto contó con la presencia del intendente Ariel Sujarchuk.

En un acto encabezado por el intendente Ariel Sujarchuk, este sábado a la tarde se realizó la inauguración de la nueva plaza del barrio La Victoria, que en su predio cuenta también con una posta policial y una Unidad de Gestión Comunitaria (UGC).

El predio, donde hasta hace un tiempo había un basural, fue puesto en valor con la construcción de un corredor saludable instalado sobre nuevas veredas, la colocación de siete aparatos para ejercicios físicos, un área con juegos infantiles, iluminación con lámparas LED, bancos, cestos y árboles.

El proyecto, que fue propuesto y votado por los vecinos a través del programa municipal de Presupuesto Participativo, incluyó el emplazamiento de la UGC Nº25, que abarca también a los barrios D’Acunto, El Mirador y Philips. Asimismo, se colocó en el predio una posta de la Policía Local.

“Esta no es la inauguración de una plaza más, esta es la concreción de un viejo sueño de los vecinos impulsado por ellos mismos. Recuerdo cuando me reuní con ellos la primera vez antes de ser intendente y me pedían hacer algo con el enorme basural que durante años había en este mismo lugar. Y logramos transformarlo en un espacio público necesario, que se completa con calles asfaltadas en su alrededor, iluminación con la mejor tecnología y una posta policial”, expresó Sujarchuk.

Durante el acto, al que asistieron decenas de vecinos, el jefe comunal entregó un cheque de 70 mil pesos al merendero “La casita de los juegos”, que será destinado a la ampliación y al mejoramiento general de sus instalaciones.

El intendente Ariel Sujarchuk inauguró una plaza, una posta policial y una UGC en el barrio La Victoria. La obra había sido propuesta y votada por los vecinos a través del Presupuesto Participativo. https://t.co/nkBFnNl0gW pic.twitter.com/izAYPfDsKO — El Día de Escobar (@eldiadeescobar) October 17, 2018

Fuente: El Día de Escobar











Comentarios

comentarios