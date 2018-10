Sujarchuk inauguró un Centro Municipal de Reciclado de Residuos Sólidos Urbanos

View this post on Instagram

#Ahora | En la esquina de Inmigrantes y Mansilla, en Belén de Escobar, el intendente Ariel Sujarchuk inauguró el primer Centro Municipal de Reciclado de Residuos Sólidos Urbanos. Es un galpón de 500 metros cuadrados, donde trabajarán 300 cartoneros de la Cooperativa 18 de Abril.