El Intendente inauguró la remodelación y puesta en valor de la terminal de ómnibus

“Hoy estamos siendo protagonistas contemporáneos de un día histórico”, afirmó. Además, presentó el nuevo servicio de transporte comunal, con colectivos cero kilómetro dotados de tecnología.

Acompañado por unos doscientos funcionarios, invitados y vecinos, el intendente Ariel Sujarchuk dejó inaugurada este lunes a la tarde la remodelación integral de la terminal de ómnibus de Belén de Escobar, junto a la pavimentación y puesta en valor de la calle Rivadavia. Además, firmó la adjudicación del nuevo servicio de transporte comunal.

Durante la ceremonia, el jefe comunal evocó al vecino Antonio Spadaccini (1880-1957), quien en la década del ’60 donó las tierras para que se construya la terminal, que desde ahora lleva su nombre. Sus tres nietas -Abigail, Vanina y Carolina- acompañaron a Sujarchuk en el descubrimiento de una placa en homenaje a este emprendedor italiano que siempre contribuyó al desarrollo escobarense.

Además, el marco fue propicio para presentar el nuevo servicio de transporte comunal, cuya concesión se inició formalmente este lunes a partir de los convenios de concesión firmados por el intendente y los apoderados de las tres empresas adjudicatarias: MOTSA (Miguel Imperio), Línea 60 (Francisco Ruggero) y La Isleña SRL (Mauro Coglionesse).

“Hoy tenemos el honor de hacer una triple inauguración”, señaló Sujarchuk al iniciar su alocución. “Caminando la obra durante este tiempo me encontré con personas mayores que me decían: ‘Pensé que no iba a vivir para ver la terminal tan linda’. ¡Qué bueno que es hacer realidad los sueños colectivos!”, exclamó.

La remodelación de la terminal, que se encontraba en un absoluto estado de abandono desde hace diez años, se inició en los primeros días de agosto, junto a la repavimentación y el embellecimiento de la calle Rivadavia, entre las avenidas 25 de Mayo y Tapia de Cruz. “El comercio sufrió las consecuencias de la obra, pero miren ahora los beneficios que va a tener”, destacó.

Las mejoras incluyen nuevas dársenas, un área de espera mucho más amplia, techada y con asientos, luminarias LED y pantallas informativas para conocer los horarios y frecuencia del servicio. Además, las paradas de colectivos de relocalizaron para permitir una circulación vehicular más fluida en toda la zona.

“Trabajamos con compromiso para transformar día a día la realidad del partido de Escobar. Y esto es una síntesis de esa enorme transformación”, expuso el intendente.

En el palco, junto a él, estuvieron su esposa, la diputada nacional Laura Russo; el director ejecutivo de la Agencia Municipal de Transporte, Luis Carranza; y el presidente del Concejo Deliberante, Pablo Ramos. También estuvieron varios secretarios del Ejecutivo: Alberto Ramil (Secretaría General), Diego Benítez (Infraestructura); Gastón D’Aquino (Espacio Público); Javier Rehl (Gobierno), y Hernán González (Producción); más los concejales Matías Vila (Cambiemos) y Javier Pérez (Frente Renovador).

“Hoy somos protagonistas contemporáneos de un día histórico: el día de que se puso en valor en valor y se reinauguró la terminal de Escobar”, concluyó Sujarchuk.

La inversión total por las obras de la terminal y de la calle Rivadavia orilló los $50 millones, de los cuales $13 millones serían aportados por el Ministerio de Infraestructura de la provincia.

































Nuevo servicio de transporte comunal

Bajo la nueva regulación del servicio de las once líneas comunales, las empresas deben incrementar el parque móvil en un 30%, la mitad de la flota tiene que ser cero kilómetro y la otra mitad no puede superar los cinco años de antigüedad. Al menos el 10% de las unidades debe contar con rampas para personas con movilidad reducida y, en forma progresiva y experimental, un sistema que permita el traslado de bicicletas.

Al mismo tiempo, apoyado en las nuevas tecnologías, se mejora la seguridad y la experiencia cotidiana del usuario. Las unidades tienen botón antipánico y cámaras de seguridad a bordo, así como también un sistema de posicionamiento global (GPS) que permite hacer el seguimiento en tiempo real del recorrido de cada colectivo y conocer el momento exacto de arribo a la parada. Este último estaría activo a partir del 1º de febrero.

Por último, las 11 líneas comunales, identificadas por el color celeste, prestan servicio durante las 24 horas con una frecuencia no mayor a los 15 minutos en los horarios pico.

Puesta en valor de la calle Rivadavia

El nuevo sistema comunal de transporte público y la remodelación de la terminal Spadaccini se articulan con la renovación integral del parque de la estación y la jerarquización del centro comercial de la calle Rivadavia, transformado en un agradable paseo a cielo abierto que genere mayores oportunidades de desarrollo al comercio local.

En apenas cuatro meses de trabajo, se unificó la estética del paseo mediante el cambio de veredas, el retiro de marquesinas, la construcción de rampas con barandas para personas con movilidad reducida y la instalación de nuevo mobiliario urbano y más luminarias, entre otros detalles.

Además, el pavimento rígido de hormigón tiene una vida útil de unos 50 años y responde a los más exigentes requerimientos para el tránsito pesado, a tal punto que las mediciones realizadas por la prestigiosa Universidad Tecnológica Nacional (UTN) La Plata arrojaron que la calzada ofrece un 30% más de resistencia que los parámetros normales, según se informó desde el Municipio.

Fuente: El Día de Escobar











Comentarios

comentarios