Sujarchuk inauguró en Matheu el centro de salud pública más grande del distrito

El establecimiento amplía los servicios existentes de atención primaria, kinesiología y estimulación temprana. Y agrega 40 camas de internación. “La salud pública es un derecho humano irrenunciable”, expresó el Intendente.

Ante cientos de vecinos y autoridades que dieron marco al acto, el intendente Ariel Sujarchuk encabezó este viernes a la tarde la inauguración del Polo Sanitario de Matheu, el centro de salud más grande del distrito y único en toda la provincia de Buenos Aires.

El establecimiento cuenta con una estructura de más de 2.500 metros cuadrados que nuclea al remodelado Centro de Atención Primaria para la Salud, al Centro de Rehabilitación Kinesiológica, al Centro de Estimulación Infantil Temprana y al nuevo Hospital de Rehabilitación.

Ubicado en la intersección de ruta 25 y la calle Córdoba, el Polo Sanitario incorpora 35 camas de internación en el Hospital de Rehabilitación y brinda medicina clínica y kinesiológica con un equipo multidisciplinario para el tratamiento de patologías neurológicas y motoras.

A su vez, cuenta con una piscina para la realización de ejercicios terapéuticos, un gimnasio totalmente equipado, consultorios externos, y áreas comunes y modernas de trabajo.

Por su parte, la sala de atención primaria ofrece un sector de internación abreviada con otras cinco camas, y laboratorio de análisis bioquímicos y bacteriológicos.

También habrá consultorios para el programa Remediar y un espacio vacunatorio. En tanto, en el Centro de Estimulación Infantil Temprana se agregaron consultorios, un nuevo salón de usos múltiples y una plaza blanda adaptada para el juego y la estimulación de los niños y niñas.

Varios de estos servicios ya existían, pero fueron ampliados, integrados y remodelados con una inversión netamente municipal.

“La política es transformar la calidad de vida de la gente. Y hoy estamos poniendo al alcance de todos los escobarenses el mejor centro público de rehabilitación en todo el territorio bonaerense”, sostuvo Sujarchuk. Y agregó: “Eso es también justicia social, porque ya tenemos un centro de excelencia, pero es privado y hay que tener mucha plata para atenderte allí”, en alusión al sanatorio Fleni, emplazado en Loma Verde.

“La salud pública es un derecho humano, irrenunciable e invulnerable, y en Escobar lo hacemos cumplir”, remarcó el Intendente.

Del acto también participó el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Andrés Scarsi, quien felicitó al intendente de Escobar “por el gran trabajo y el esfuerzo que pone para mejorar el servicio de salud para su comunidad y todos los bonaerenses”.

“Escobar tiene todas las herramientas para dar una respuesta sanitaria integral en este Polo Sanitario, que atiende tanto a la primera infancia como a jóvenes, adultos y abuelos”, remarcó el funcionario de María Eugenia Vidal.

El jefe comunal también recibió los elogios del director ejecutivo del PAMI, Sergio Cassinotti: “Hace unos meses lo acompañé en una recorrida por el Polo cuando aún estaba en obra y me convocó para que en esta fecha realicemos su inauguración. Todavía faltaba mucho, por lo que le dije que no iba a llegar, que necesitaba más tiempo. Me equivoqué, llegó a tiempo y eso habla del compromiso que este intendente tiene con la salud y con su pueblo”, expresó.

El Polo Sanitario lleva el nombre de Horacio Canesi, mientras que al Centro de Rehabilitación se le impuso el de Enrique Sangalli Dupuy, dos antiguos médicos de la localidad, cuyos familiares concurrieron al acto y recibieron un presente de manos de las autoridades.

También participaron de la ceremonia la diputada nacional Laura Russo -esposa del Intendente- y el jefe del bloque de senadores provinciales de Cambiemos, Roberto Costa, entre otros legisladores y funcionarios.

Fuente: El Día de Escobar











