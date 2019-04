La competencia tendrá doce disciplinas, más de 300 participantes y se realiza en el marco de los 60 años de la creación del partido de Escobar. El premio para los ganadores será un viaje a las termas.

En el polideportivo municipal Luis Monti, el intendente Ariel Sujarchuk inauguró este miércoles las Olimpiadas de Adultos Mayores, que se llevarán a cabo en el marco de los festejos del 60º aniversario del partido de Escobar y de las que participarán más de trescientos vecinos de todas las localidades.

“No hay un proyecto grande que no se ocupe de la gente grande, y a nosotros no nos dignifica si nuestros abuelos y abuelas no tienen una jubilación digna, remedios, ni acceso a la salud. Por eso, desde el Municipio queremos aportarles calidad de vida y más oportunidades”, expresó el intendente.

Las actividades se extenderán hasta el viernes 26 en todos los polideportivos municipales y en las sedes de Ferroviarios, Jubelén, Abuelos Golondrinas y el Centro de la Tercera Edad de Matheu.

La competencia tendrá doce disciplinas: pentatlón, caminata, tenis de mesa, fútbol tenis, sapo, taba, escoba de 15, chin chón, truco, tejo femenino y masculino, newcome y mus. El premio para los ganadores será un viaje a las termas de la provincia de Entre Ríos.

“Los adultos mayores han pasado por muchas crisis que vivió nuestro país, y aun hoy, en momentos tan complejos como los que vivimos, se levantan día tras día con la energía y el espíritu positivo que tanto en Escobar, como en toda la Argentina, necesitamos contagiarnos para salir adelante”, finalizó Sujarchuk, que al cierre de la ceremonia encendió la llama olímpica del certamen.

El Intendente encabezó la apertura de las Olimpiadas de Adultos Mayores. La competencia tendrá doce disciplinas, más de 300 participantes y se realiza en el marco del 60º aniversario de Escobar. El premio para los ganadores será un viaje a las termas. https://t.co/lZ68s5RGRU pic.twitter.com/WSLggatVMy — El Día de Escobar (@eldiadeescobar) April 3, 2019

Fuente: El Día de Escobar











Comentarios

comentarios