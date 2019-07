El Intendente hizo entrega de $5 millones a dieciséis clubes y entidades deportivas

View this post on Instagram

El Fondo de Promoción del Deporte Local de 2019 será de $5 millones. El anuncio fue realizado por el Intendente en Garín. El monto implica un incremento de 66% respecto al año pasado. El 80% irá a clubes de barrio y el 20% para deportistas escobarenses. Para leer el desarrollo completo de esta noticia te invitamos a visitar nuestro sitio web: www.eldiadeescobar.com.ar