Junto a Kicillof y Galmarini, Sujarchuk inauguró el Galpón de las Ciencias

View this post on Instagram

Axel Kicillof visitó el flamante Galpón de las Ciencias de Garín. El precandidato a gobernador del Frente de Todos fue recibido por el intendente Ariel Sujarchuk y su esposa, la diputada nacional Laura Russo. También estuvo la precandidata a diputada provincial Malena Galmarini.