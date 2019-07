Sujarchuk recorrió la red de cloacas que el Municipio está realizando en Lambertuchi

El intendente afirmó que se trata de “un gran desafío, porque es una obra muy compleja”. Y destacó que es la primera vez que la Comuna invierte en este tipo de infraestructura. El tendido abarcará más de tres mil metros.

Acompañado de vecinos y funcionarios, el intendente Ariel Sujarchuk supervisó este miércoles a la tarde el avance de la futura red de desagües cloacales del barrio Lambertuchi, en Belén de Escobar, una obra que beneficiará a más de 1.500 vecinos y que se está llevando a cabo por iniciativa del Municipio.

El trayecto de la red está delimitado por las calles Corrientes, Los Tulipanes, Callao y el Arroyo Loma Verde. Desde la Comuna indicaron ya se finalizó el tendido de la calle Santa Fe y otros se encuentran en ejecución.

“Esta es una obra inédita, porque primera vez en la historia del partido de Escobar la Municipalidad construye cloacas con fondos propios”, destacó Sujarchuk, que recorrió los trabajos junto al secretario de Infraestructura, Diego Benítez.

“Nuestro distrito tiene muy pocas cloacas. Por eso, realizamos gestiones y pasamos de tener el servicio de ABSA a tener el de AySA, que expande las cloacas y la red de agua potable por todo el distrito”, explicó.

No obstante, aclaró que “el partido de Escobar es tan grande que hay muchos puntos a los que la empresa no va a llegar con agilidad si no intervenimos nosotros también”.

El sistema de cloacas contempla más de tres mil metros de cañerías, 32 bocas de registro y una planta de tratamiento de efluentes para garantizar la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente, según se indicó.

El proyecto se acoge a lo establecido por las normas IRAM para el tendido de cañerías de desagüe cloacal, en todos los aspectos constructivos, de seguridad y de calidad.

Desde el Municipio aseguraron que “estos trabajos se replicarán en la misma escala de habitantes beneficiados y modalidades de construcción en distintos barrios de Garín y Maquinista Savio”.

“Esta experiencia de cloacas municipales es un gran desafío porque es una obra muy compleja. En el 60º aniversario del distrito, seguimos haciendo historia porque por primera vez construimos redes cloacales y en uno de los lugares donde más necesidades había”, finalizó el jefe comunal.

Fuente: El Día de Escobar

