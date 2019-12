No levanta cabeza: Escobar sigue último en el ranking de transparencia fiscal

Se debe a la falta de un boletín oficial digitalizado y a la nula difusión de decretos, licitaciones y cuentas en su sitio web. El informe es elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública.

Para el segundo mandato que acaba de iniciar, una de las cuentas pendientes de la gestión del intendente Ariel Sujarchuk es la transparencia fiscal. La falta de un boletín oficial digitalizado, así como la nula difusión de los decretos y licitaciones públicas en su sitio web son algunas de las razones por las que Escobar se encuentra entre los peores municipios del país en este ítem, según un reciente informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

Al igual que en abril (ver nota acá), el nuevo relevamiento llevado a cabo por la filial bonaerense de la ASAP ubica a Escobar entre los distritos que obtuvieron la calificación más baja: un 0 (cero) en cuanto al nivel de cumplimiento en la publicación online de información oficial relacionada a las finanzas públicas. Otras 25 comunas de la provincia comparten la última posición.

El informe, al que tuvo acceso El Día de Escobar, revela que poco más del 70% de los distritos tienen un índice de transparencia bajo, regular o nulo. En el dossier anterior ese indicador daba 80%, por lo que se registró una mejoría de 10 puntos durante el último período de medición.

Hubo varios distritos que hicieron los deberes y mejoraron rotundamente. El caso más contundente es el de Laprida, que pasó de una calificación de 0 a 90 puntos. También tuvieron un saldo significativo Vicente López (de 15 a 90), y Coronel Rosales (de 0 a 60).

La ASAP clasificó a los municipios en cuatro grupos: a) los de alto cumplimiento (75 a 100); b) los de cumplimiento medio (40 a 74); c) los de bajo o regular cumplimiento (6 a 39); d) los de nulo cumplimiento (de 0 a 5).

San Cayetano, Chivilcoy y Saavedra lideran el ranking con 100 puntos. Moreno (90), Tandil (90), Vicente López (90), La Matanza (90), Laprida (90), Rauch (88), San Martín (80) y Baradero (80) completan el grupo de distritos con mayor cumplimiento.

.



La elaboración del índice de transparencia se basó en el criterio de búsqueda en sitios accesibles que permitan la evaluación y seguimiento de información fiscal y presupuestaria que haya sido publicada por los municipios bonaerenses. El relevamiento se realizó del 31 de octubre al 7 de noviembre.

La filial bonaerense de la ASAP tiene sede en La Plata y es dirigida por el economista Jorge Remes Lenicov, quien fue ministro de Economía de la Nación durante el gobierno del presidente provisional Eduardo Duhalde -enero a abril de 2002-, antes de la llegada de Roberto Lavagna.

En el Palacio Municipal, sin embargo, intentaron restarle importancia y seriedad al informe de la ASAP. “La transparencia de nuestra gestión es reconocida a nivel internacional, ya que somos el único municipio de América Latina en iniciar el proceso de certificación ISO 37001 anticorrupción” (ver nota acá), afirmaron desde el Ejecutivo ante la consulta de El Día de Escobar.

Ante la respuesta oficial huelga aclarar que la pésima calificación del distrito no supone necesariamente la existencia de irregularidades en la gestión. Lo que marca es que el Municipio no facilita que los ciudadanos/contribuyentes puedan acceder a información sobre las cuentas públicas. En pocas palabras, la falta de transparencia no es sinónimo de corrupción.

El intendente Sujarchuk ha sido un ferviente impulsor de la modernización del Estado y, en muchas cuestiones, lo ha conseguido. Pero los datos de este relevamiento vuelven a dejar en evidencia que todavía hay mucho más por hacer.

Por Alejo Porjolovsky

No levanta: Escobar sigue último en el ranking de transparencia fiscal. Se debe a la falta de un boletín oficial digitalizado y a la nula difusión de decretos, licitaciones y cuentas en su sitio web. El informe es elaborado a nivel nacional por la ASAP. https://t.co/G5AoXEIUuZ pic.twitter.com/CZaFQp5tIs — El Día de Escobar (@eldiadeescobar) December 12, 2019

Fuente: El Día de Escobar

+1 WhatsApp 0 Shares

Comentarios

comentarios