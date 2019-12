Pocos cambios en el gabinete de Sujarchuk para iniciar su segundo mandato

El Intendente introdujo un puñado de modificaciones en la primera línea de su equipo de gobierno. El más sobresaliente es la designación del ex concejal Pablo Ramos como secretario de Cultura y Turismo.

Sin grandes anuncios ni sorpresas, el intendente Ariel Sujarchuk ya definió los nombres del nuevo gabinete para su segundo período de gobierno, que empezó formalmente el martes y que este viernes tendrá su correspondiente acto de asunción, a toda pompa, en el predio de la Fiesta de la Flor.

La presentación oficial del gabinete se iba a realizar el miércoles a la tarde en la Sala B del teatro Seminari. Pero, por motivos que no se explicaron, primero se adelantó el horario y después se canceló. A cambio, se difundió un comunicado de prensa donde se detallaron los ocho cambios que implementó Sujarchuk en las primeras líneas del Ejecutivo.

Desde el Municipio exaltaron como una de las medidas “más trascendentes” la creación de la Agencia de Planificación para la Vivienda y el Hábitat, a cargo del arquitecto Gastón D’Aquino, quien hasta ahora se desempeñaba como secretario de Planificación y Espacios Públicos.

También enfatizaron que el área de Desarrollo Social volverá a tener rango de secretaría y seguirá al mando de la licenciada María de los Ángeles Goñi, en tanto que se creó la Coordinación General de Servicios al Vecino. Su director será Andrés Mucilli.

Una de las pocas caras nuevas -aunque no tanto- en la plana superior del Ejecutivo será la del ex concejal Pablo Ramos: el otrora presidente del Concejo Deliberante estará al frente de la Secretaría de Cultura, que también fusionará Turismo, en reemplazo de Juan Laino, cuyo nuevo destino no se informó oficialmente pero estaría en la cartera de Desarrollo Social.

El referente de La Cámpora vuelve así al Ejecutivo tras un corto paso como secretario de Gobierno y cuatro interinatos en la Intendencia, tal cual lo había anticipado hace un mes El Día de Escobar (ver notas acá).

Los mencionados son los cuatro nombramientos quizás más significativos. Pero hay otros tantos más: Edgardo Kutner estará al frente de la Administración Municipal de Ingresos Públicos (AMIP), Natalia Wolaniuk de la Secretaría Contravencional -Eduardo Romero volvería al Concejo Deliberante como asesor letrado-, Daniela Nirenberg será designada subsecretaria de Comunicación Institucional y la ex concejal Patricia Durán asumirá como subsecretaria de Abordaje Territorial, en reemplazo de su flamante marido y concejal, Jorge Frazzetta.

Por otra parte, también se anunció que el jefe comunal tiene previsto crear un Consejo de Políticas Sociales, integrado por distintos sectores de la sociedad civil y que estará presidido por su esposa, la diputada nacional Laura Russo.

Una frase usual en el fútbol es que “equipo que gana, no se toca”. Aplicándola a la política y la gestión pública, Sujarchuk decidió consolidar la base de su staff para iniciar un segundo mandato que logró con más del 65% de los votos. Para cambiar, en todo caso, siempre hay tiempo.

Fuente: El Día de Escobar

