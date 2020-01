Axel Kicillof recibió a Ariel Sujarchuk para ir planificando políticas y obras

El gobernador y el intendente de Escobar se reunieron en La Plata para empezar a confeccionar una agenda común de gestión. En principio se refaccionarían 50 escuelas y habría mejoras en el servicio alimentario escolar.

Por primera vez de manera oficial, el gobernador Axel Kicillof y el intendente Ariel Sujarchuk se reunieron este lunes en la ciudad de La Plata para empezar a confeccionar una agenda común de gestión, que incluya políticas y obras para el partido de Escobar.

Durante el encuentro, que tuvo lugar en la Casa de Gobierno, el foco de la conversación estuvo puesto en las áreas de infraestructura, educación, seguridad y salud, según se informó oficialmente.

“Fue un encuentro muy productivo, en el que analizamos el primer mes de su mandato y trabajamos sobre algunos temas de la agenda común”, señaló Sujarchuk, quien no ahorró halagos para el ex diputado nacional y otrora ministro de Economía. “Es un gobernador que escucha mucho y tiene la didáctica de un docente para transmitir y explicar sus ideas. Además, es humilde, sencillo y muestra una vocación genuina por sacar adelante a la provincia”, enfatizó en declaraciones que formuló a la salida de la reunión.

Ambos mandatarios difundieron el encuentro en sus redes sociales. “Nos reunimos para continuar con la planificación del trabajo en conjunto”, expresó Kicillof en su cuenta de Twitter, donde compartió una foto de la charla. “Analizamos distintas obras clave para el desarrollo de Escobar y la región”, expuso Sujarchuk en la misma red social.

Por su parte, desde el Municipio emitieron un comunicado dando cuenta de algunos de los temas que se trataron durante la reunión, como el estado de las rutas 25 y 26 y el desarrollo del sistema de salud provincial y municipal. Pero al respecto no surgió ningún anuncio.

Lo único concreto, según se informó, es que “se trazó un plan para refaccionar cincuenta escuelas y mejorar el servicio alimentario escolar” de cara al inicio del ciclo lectivo, entre fines de febrero y los primeros días de marzo.

“Ahora tenemos un gobernador que maneja su propio celular y que contesta inmediatamente los llamados, algo que antes no pasaba. Un ciudadano que no se cree ni más ni menos que cualquiera”, expresó Sujarchuk, en lo que pareció un tiro por elevación a la ex gobernadora María Eugenia Vidal, a pesar de que siempre dijo tener con ella una muy buena relación.

“Para el partido de Escobar es una gran noticia poder trabajar de manera articulada con un gobierno que tiene la misma sintonía política y prioriza el bien común de todos los bonaerenses”, finalizó el alcalde escobarense.

Axel Kicillof recibió a Ariel Sujarchuk para ir planificando políticas y obras. El gobernador y el intendente de Escobar se reunieron en La Plata para empezar a confeccionar una agenda común de gestión. En principio se refaccionarían cincuenta escuelas. https://t.co/mjyJtEWxYu pic.twitter.com/bXT7kojWm8 — El Día de Escobar (@eldiadeescobar) January 20, 2020

Destino incierto

Mientras que ya se encuentra plenamente reincorporado al Ejecutivo tras haberse tomado tres semanas de vacaciones, el intendente Ariel Sujarchuk todavía no tiene claro su futuro político inmediato y sigue a la espera de un nombramiento en algún organismo nacional.

Si bien su intención es seguir al frente del Palacio Municipal -al menos, así lo expresó varias veces-, todavía sigue latente la posibilidad de un ofrecimiento para ocupar un cargo institucional fuera del distrito. Sin embargo, las opciones cada vez son menos.

Su nombre circuló como posible candidato para el directorio de AySA, pero el intendente que recaló allí fue Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), que asumió como vicepresidente de la empresa estatal, ahora presidida por Malena Galmarini.

Desde entonces empezó a especularse con que su destino estaría en la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), pero ahora trascendió que el presidente Alberto Fernández habría elegido a otros dirigentes para conducir ese organismo: Martín Cosentino, que preside el PJ de Vicente López, y Juan Debandi, quien fue candidato a intendente del Frente de Todos en Tres de Febrero, donde perdió con Diego Valenzuela.

Durante las últimas horas empezó a sonar una nueva versión, según la cual Sujarchuk sería tenido en cuenta para la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF). Pero hasta ahora no habría nada seguro.

Fuente: El Día de Escobar

