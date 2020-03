Se cayó el sistema y no hay que pagar el estacionamiento medido en Escobar

La empresa Movypark alegó que se trata de una falla técnica. Pero desde la Universidad de La Plata aclararon que le retiraron el acceso a su software por una deuda de larga data. El contrato con el Municipio vence a fin de mes.

La implementación del estacionamiento medido pasó de ser una moderna solución para ordenar el tránsito vehicular en el centro de Belén de Escobar a un problema bastante frecuente para los usuarios, así como también para los comercios adheridos y el propio Municipio. El sistema de la empresa Movypark lleva varios días caído y nada hace parecer que vaya a resolverse, al menos en el mediano plazo.

La aplicación dejó de funcionar el viernes, de un momento a otro. En un principio, Movypark alegó que la situación era momentánea y se debía a “problemas originados en los servidores del Centro Superior para el Procesamiento de la Información de la Universidad Nacional de La Plata (CeSPI)”.

Sin embargo, desde el CeSPI -propietario del software de gestión utilizado para el sistema- aseguraron que la prestación se cortó por una deuda de larga data. “No es que nosotros tengamos el servicio levantado. Hemos rescindido el convenio con Movypark por incumplimiento del contrato”, afirmó su director, Juan Marra, al diario cordobés La Voz del Interior.

“Es cierto que la empresa ha realizado pagos parciales. Probablemente use esa maniobra con la intención de restablecer el servicio, pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos reclamando: que paguen la deuda. Dimos por terminado el servicio”, enfatizó el funcionario de la Universidad Nacional de La Plata.

En la ciudad de Córdoba, donde también se cayó el sistema de Movypark, la Intendencia ya resolvió rescindir el contrato de manera unilateral.

En la Agencia de Tránsito y Seguridad Vial de Escobar, en cambio, desconocían el conflicto entre el CeSPI y Movypark. “No tenemos información, no sabíamos nada”, se sinceró una fuente consultada por El Día de Escobar.

A fin de mes se vence el contrato entre la empresa y el Municipio, firmado en 2016 (ver nota acá), y todo hace pensar que no será renovado. Lo que no se sabe es qué pasará con el estacionamiento medido durante las próximas semanas ni cómo se resarcirá a quiénes pagaron por el abono de un servicio que no funciona. Muchas incógnitas y ni una respuesta.

Una solución que terminó siendo un problema

A pesar de haberlo criticado durante la campaña que lo llevó al sillón de Lambertuchi (ver nota acá), el intendente Ariel Sujarchuk fue el impulsor de la implementación del estacionamiento medido en las calles céntricas de Escobar, que el Concejo Deliberante aprobó en diciembre de 2014 (ver nota acá) y fue puesto en funcionamiento en agosto de 2016 (ver nota acá).

“Todo lo recaudado por este modelo será destinado a refaccionar las calles y zonas aledañas donde se aplica, por lo que la plata vuelve al Municipio a través de obras de infraestructura”, había asegurado en aquel entonces el jefe comunal (ver nota acá). Sin embargo, hasta el momento se desconoce a qué obras fue destinado ese dinero.

Mientras tanto, el canon para estacionar en la vía pública aumentó 20% en agosto de 2018 (ver nota acá) y 30% en febrero del año pasado (ver nota acá). Paralelamente, el sistema presentaba fallas y en muchas ocasiones no funcionaba.

Por otra parte, a fines de octubre se destapó un escándalo con Movypark, ya que el sistema estuvo varios días sin funcionar por fallas de seguridad en su servidor y la filtración de datos sensibles de miles de usuarios en Córdoba, Pilar y otras ciudades del país (ver nota acá).

Los usuarios de Escobar tampoco quedaron a salvo. De hecho, este medio accedió a una lista con las patentes de los vehículos cuya información fue vulnerada (ver nota acá).

Lo que está pasando ahora es una mancha más para la empresa de capitales nacionales, que llegó con la promesa de modernizar y jerarquizar el ordenamiento del tránsito vehicular y termina su contrato envuelta en papelones.

Por Alejo Porjolovsky

Se cayó el sistema y no hay que pagar estacionamiento medido en Escobar. La empresa Movypark alegó que se trata de una falla técnica. Pero desde la Universidad de La Plata aclararon que le retiraron el acceso a su software por una deuda de larga data. https://t.co/xAHSVaV9s8 pic.twitter.com/vcBFlajoWs — El Día de Escobar (@eldiadeescobar) March 10, 2020

Fuente: El Día de Escobar

+1 WhatsApp 0 Shares

Comentarios

comentarios