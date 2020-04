Ariel Sujarchuk: “Si no nos dan una mano, en dos meses nos quedamos sin plata”

El intendente de Escobar no anduvo con vueltas al referirse a la situación económica del Municipio en medio del parate por el aislamiento obligatorio. “Necesitamos del auxilio del gobierno, sino es imposible”, advirtió.

Más allá de la cuestión sanitaria y de la salud pública, que es lo primordial, el aislamiento social obligatorio por la pandemia de coronavirus está causando una preocupación cada vez mayor en los intendentes por la situación económica de los municipios, que están prácticamente impedidos de recaudar. Escobar, lejos de ser la excepción, ya encendió la alerta amarilla.

“Estamos muy mal económicamente. La caída de la recaudación es enorme, gigante. Además, estamos con una enorme expansión del gasto tanto en desarrollo social como en salud. Si no pasa algo, si no nos dan una mano, en dos meses nos quedamos sin plata”, expresó sin medias tintas ni eufemismos el intendente Ariel Sujarchuk.

“Pagamos marzo, pagaremos abril y para mayo estamos en el horno”, ahondó el jefe comunal en declaraciones a La Tecla.

Ante este panorama, Sujarchuk planteó una única salida: “No hay mucho que pensar. Tiene que haber alguna medida del gobierno para salir de esto. Necesitamos del auxilio del gobierno, sino es imposible”, sostuvo, apuntando la mirada hacia la Casa Rosada.

“Yo no tengo de dónde sacar plata. No sólo nos cae la recaudación sino también la coparticipación, ya que lo mismo le sucede a la Provincia y la Nación. Se está cayendo todo el circuito económico”, agregó, con una inocultable intranquilidad e incertidumbre sobre los próximos meses, no sólo ya en materia sanitaria sino económica.

Además, en el plano social señaló que “la crisis alimentaria es tan grave como la crisis sanitaria. Me escribe un montón de gente pidiendo comida. Y se nota a las claras que es la primera vez que lo hacen, porque no tienen ni idea dónde dirigirse”.

Sujarchuk: “Si no nos dan una mano, en dos meses nos quedamos sin plata”. El intendente no anduvo con eufemismos al referirse a la situación económica del Municipio por el aislamiento social obligatorio. “Necesitamos del auxilio del gobierno”, advirtió. https://t.co/6B5FAcKaBu pic.twitter.com/QxImjSBXJb — El Día de Escobar (@eldiadeescobar) April 3, 2020

Fuente: El Día de Escobar

+1 WhatsApp 0 Shares

Comentarios

comentarios