Axel Kicillof visitó el hospital Erill y se reunió con Sujarchuk y su equipo

El gobernador recorrió la ampliación de la guardia y el nuevo módulo especial para pacientes con síntomas de coronavirus. Afirmó que la provincia ya duplicó el número de camas disponibles desde que se declaró la pandemia.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó este lunes el partido de Escobar, donde recorrió el hospital Erill y participó de una reunión del Comité Operativo de Emergencia, acompañado por el intendente Ariel Sujarchuk.

“En toda la provincia estamos usando este tiempo que nos dio la medida de aislamiento social para ampliar la capacidad del sistema sanitario”, resaltó Kicillof, al tiempo que destacó que “da una satisfacción enorme ver todo lo que se hizo en Escobar. La comunidad entera está trabajando con el intendente sobre un hospital provincial que hacía falta poner en valor”.

Acompañado también por el flamante director del Erill, Gaspar Costa, Kicillof recorrió la ampliación de la guardia y un módulo especial para atención de pacientes con síntomas respiratorios compatibles con coronavirus, que consta de un sector de consultorios, seis camas de internación y capacidad para atender hasta a 50 personas.

La institución cuenta, además, con un sector exclusivo con 33 camas para la internación de pacientes graves infectados con Covid-19.











El mandatario recordó que el sistema de salud de la provincia “estaba en un gran estado de abandono” y que, en este caso, al igual que en todos los hospitales, “el intendente, junto con el ministro de Salud, han dispuesto las medidas sanitarias para generar un circuito doble: uno para los pacientes con síntomas de coronavirus y otro para los demás”.

Días atrás la Provincia entregó al hospital de Escobar respiradores e insumos sanitarios como tubos endotraqueales, termómetros, barbijos, guantes de examinación y kits de camisolines, cofia y cubre calzado para las y los trabajadores del establecimiento.

Por su parte, el Municipio dispuso en el microestadio de Garín un espacio con 50 camas para aislamiento de pacientes con síntomas leves.

“Hay 1.100 camas críticas en la provincia, de las cuales usualmente hay un 20 o 30% disponibles. Ya duplicamos la cantidad de camas disponibles desde que se declaró la pandemia”, afirmó Kicillof.











Durante su visita al Municipio, el ex ministro de Economía recorrió el Centro de Educación Lúdica Interactiva (CELI), donde se están produciendo insumos para la protección de trabajadores de la salud a través de impresoras 3D. “De esto no se salva nadie solo, hay que avanzar colectivamente, como no hay vacuna la principal fuerza que tenemos es la solidaridad y la consciencia de las y los bonaerenses”, sostuvo.

Por su parte, Sujarchuk destacó que se trata de “una carrera contra el reloj donde a la mezquindad le ganan el esfuerzo y los aportes de la Provincia, del Municipio y de un montón de vecinos que colaboran para tener mejor infraestructura sanitaria”.

Tras la visita al hospital, el gobernador formó parte del Comité Operativo de Emergencia de Escobar, donde evaluaron el desarrollo de las medidas para abordar la emergencia sanitaria. “Estamos trabajando con todo para seguir implementando lo que hace a la salud, la seguridad, la crisis alimentaria y el trabajo conjunto”, expresó.

En la misma línea el gobernador detalló: “Vamos a tener comités regionales para trabajar en conjunto para que cuando sea el pico de la epidemia podamos dar una respuesta razonable”.

Fuente: El Día de Escobar

+1 WhatsApp 0 Shares

Comentarios

comentarios