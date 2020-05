Coronavirus: Ariel Sujarchuk advirtió que “se viene la época de mayor contagio”

El intendente grabó un mensaje para hacer una evaluación sobre el estado de la pandemia en Escobar y llamar a la conciencia ciudadana. “Estamos tratando de cuidar a todos, pero le pido a cada uno que se cuide a sí mismo”, expresó.

Desde su despacho del Palacio Municipal, el intendente Ariel Sujarchuk grabó un mensaje dirigido a la población para hacer un diagnóstico sobre la situación de la pandemia en el partido de Escobar. “Estamos tratando de cuidar a todos, pero le pido a cada uno que se cuide a sí mismo”, expresó, al tiempo que advirtió que “viene la época de mayor contagio”.

“Venimos con un contagio moderado, que tuvo un pico de explosión con lo que sucedió en la ex clínica San Carlos. Sobre esto, un aprendizaje: cuando se comete un error con el coronavirus, las consecuencias son graves”, señaló, en el tramo inicial de su alocución, que duró diez minutos y se difundió esta mañana.

Más adelante precisó que 24 de los 68 contagios -poco más de un tercio- registrados hasta ahora a nivel local corresponden al ex sanatorio de Maquinista Savio, así como 7 de los 10 fallecimientos con diagnóstico de Covid-19 confirmado, entre ellos el de la médica Elena Rojas (ver nota acá).

“Tenemos que tomar conciencia clara de que este virus vino para quedarse un rato largo en nuestra sociedad. Muchos de nuestros hábitos tienen que ser modificados por un tiempo largo. Hasta ahora, la única vacuna posible es el no contagio, y el no contagio se logra cortando la circulación humana, para que no haya circulación del virus”, analizó en otro pasaje.

“No obstante, el resto de nuestra vida social, familiar y laboral no puede ser suspendida eternamente. Pero mientras decimos esto, y se empieza a ver más movimiento en la calle, también comienza el pico de mayor contagio, que será a lo largo de mayo y en la primera quincena de junio”, anticipó.

Sujarchuk grabó este mensaje el martes, ya que mencionó en la grabación que acababa de participar de una reunión remota con otros intendentes, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el reconocido infectólogo Pedro Cahn. Al respecto, insistió en el consenso que existe sobre la importancia del autocontrol individual y ciudadano para evitar la proliferación descontrolada del virus.

“No existe mayor Estado presente del que hay, no existe posibilidad de mayor control si no hay autocontrol social. Que seamos conscientes de que cada vez que salimos, nos arriesgamos. Que cuando salimos de nuestras casas, tenemos la chance de cruzarnos con el virus”, enfatizó.

En la misma línea, el alcalde escobarense remarcó que “viene la época de empezar a convivir con esta pandemia con responsabilidad”. Y alertó que “este virus, estadísticamente, lo va a tener el 70% de la población”.

Por otra parte, señaló que varias industrias del partido de Escobar fueron autorizadas a nivel nacional, provincial y municipal para reanudar sus actividades a partir de esta semana, cumpliendo estrictos protocolos de seguridad. En cuanto a los comercios, dijo que se está viendo “rubro por rubro”, priorizando aquellos de proximidad, para que puedan volver a funcionar, con una modalidad adaptada a la prevención de Covid-19.

También le dedicó un párrafo a los padres, a quienes les pidió prudencia y recordó que en la provincia de Buenos Aires solo están permitidas las salidas con chicos menores de 12 años “para hacer compras y volver”.

Cerca del final, Sujarchuk se refirió a la comunicación que el Municipio está realizando sobre los contagios de coronavirus. “Tengan cuidado con las falsas informaciones en las redes sociales. Hay gente que está aburrida o tiene muy malas intenciones. El Municipio no oculta información, da el 100% de la información disponible para que el conjunto de la población sepa qué es lo que está pasando”, aseguró.

“Todos los días aprendemos sobre el coronavirus. Aprendamos de esta pandemia, saquemos de nuestro ser nuestro costado más humano. Ejerzamos la solidaridad y la responsabilidad. Estamos tratando de cuidar a todos, pero le pido a cada uno que se cuide a sí mismo, a su entorno y a su familia, y entre todos cuidemos a nuestra comunidad”, concluyó.

Fuente: El Día de Escobar

