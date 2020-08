Sujarchuk: “La ocupación de camas de terapia está prácticamente a tope”

El intendente aseguró que el hospital Erill está al 80%, en tanto que el hospital Kirchner sólo tiene una cama disponible. “Estamos con el agua al borde”, sostuvo. Y no descartó tener que derivar pacientes a otros distritos.

Aunque la curva de contagios de coronavirus en el partido de Escobar aumenta sin descontrolarse, la acumulación de casos está empezando a poner en apuros al sistema sanitario local, especialmente en lo que se refiere a la internación en terapia intensiva, donde la ocupación de camas es casi total.

El intendente Ariel Sujarchuk describió sin eufemismos la situación del sistema público municipal: “Hoy está prácticamente a tope el tema camas, el hospital municipal (Néstor Krchner) tiene todas las camas ocupados salvo una y el hospital provincial (Enrique Erill) está al 80% “, expresó en declaraciones a Radio Cut.

“Estamos con el agua al borde”, graficó el jefe comunal, aunque aclaró que en caso de que el distrito se quede sin camas “se pueden hacer derivaciones” a otros municipios con disponibilidad. No obstante, advirtió: “El problema es que no se llenen todos los hospitales, es lo que tenemos que tratar de evitar, que no colapse el sistema”.

“La curva de contagios sigue empinada y va a seguir en agosto. Como no podemos seguir con una cuarentena tan estricta por necesidades económicas, sociales y laborales, necesitamos mayor conducta individual para que la circulación del virus no se siga propagando de manera exponencial y el sistema sanitario pueda atender a todos”, remarcó.

Consultado sobre si cree que la próxima etapa de la cuarentena debe abrirse más o mantener tal como está en la actualidad, respondió: “Creo que tenemos que mantenernos como estamos, habrá que ver caso por caso y distrito por distrito”.

“En Escobar estamos en fase 3, al igual que el resto del AMBA. Creo que hay que facilitar pero ser muy estricto en los controles. Es necesario tener una normalidad transitoria con extremo cuidado”, concluyó.

Actualmente el total de infectados de Covid-19 en el partido de Escobar desde el inicio de la pandemia es 1.505 (ver nota acá), de los cuales 805 son casos activos, es decir, que están cursando la enfermedad, ya sea con cuadros críticos, intermedios o leves. En tanto, los pacientes recuperados suman 659, mientras que el número de víctimas fatales es 41.

