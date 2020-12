Sujarchuk le reclamó a Kicillof “más claridad con la asignación de fondos”

El Intendente no ocultó su malestar por la falta de definiciones para el financiamiento de obras viales en el distrito. Dijo que las tratativas con la Provincia “están en la nebulosa”, aunque afirmó que es “optimista”.

Sorpresivamente, el intendente Ariel Sujarchuk deslizó críticas hacia la gestión del gobernador Axel Kicillof al señalar que “hace falta más claridad con la asignación de fondos y los plazos” para el financiamiento de obras en los municipios.

Tras un año prácticamente paralizado por la pandemia en materia de obra pública, los alcaldes bonaerenses esperan contar con un fuerte apoyo de la Provincia para encarar 2021 con una agenda más ambiciosa de la que pudieron desplegar hasta ahora. Sujarchuk es uno de ellos y no ocultó su disconformidad por la falta de definiciones.

El jefe comunal de Escobar sostuvo que el ida y vuelta “está en pañales” y recalcó que “hace falta más claridad con la asignación de fondos y los plazos”.

“Estamos pidiendo las rutas 25 y 26, obras hidráulicas y obras en calles”, detalló Sujarchuk en declaraciones a La Tecla.

En referencia a la respuesta a estos pedidos, señaló que las negociaciones “están en la nebulosa, aunque soy optimista”.

Otro punto clave tiene que ver con la negociación presupuestaria y el dinero destinado al municipio. Al respecto, señaló que “en los fondos educativos hay una modificación que están planteando al Coeficiente Único de Distribución (de ese fondo), que no explican cuál es y esa es una pregunta importante”.

Los recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) son otro aspecto central en el reclamo de los intendentes.

Sujarchuk no se quedó afuera del debate y recalcó: “Si es con FIM u otro método, a mí me da lo mismo, no tengo problema. Tiene que tratarse de ver qué fondos van a estar disponibles y en qué plazos”.

Además, afirmó que “este año fue de poca obra con el coronavirus y hay que avanzar”.

Acerca del diálogo con el gobierno provincial, remarcó que “hacen falta un par de reuniones para acercar las partes”.

Fuente: El Día de Escobar

