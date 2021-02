Kicillof y Berni presentaron 50 nuevos vehículos para la lucha contra el delito

Son 35 camionetas blindadas para la Policía Bonaerense y otras 15 camionetas para Prevención Comunitaria, adquiridas con fondos descentralizados de Nación. Sujarchuk aseguró que es un hecho “histórico para la seguridad de Escobar”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó este jueves a la tarde la localidad de Ingeniero Maschwitz, donde junto al ministro de Seguridad, Sergio Berni, y al intendente Ariel Sujarchuk, participó de la presentación de 35 camionetas, 15 vehículos para tareas de apoyo y una lancha para fortalecer el patrullaje y la prevención del delito en el partido de Escobar.

Las nuevas unidades fueron adquiridas con fondos del Programa de Fortalecimiento de la Seguridad Bonaerense, a partir de un decreto del presidente Alberto Fernández, vinculado a la redistribución del excedente de los fondos recibía el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para financiar el funcionamiento de la Policía Federal.

El equipamiento adquirido consta de 35 camionetas Toyota Hilux blindadas, que serán destinadas a la Policía de la provincia de Buenos Aires; otras 15 camionetas Renault Duster Oroch para los equipos municipales de Prevención Comunitaria y una lancha -la primera del distrito- que brindará servicio en la base del Paraná de la Policía Bonaerense

“Estas 35 camionetas blindadas de última generación, preparadas con el mejor equipamiento, son el resultado de un plan integral de seguridad que estamos llevando adelante con los 135 municipios”, destacó Kicillof.

“Escobar contaba con apenas 20 patrulleros, muchos en mal estado, por eso hemos tomado la decisión de potenciar las capacidades de prevención del delito”, agregó.

“En cuatro años Escobar recibió sólo 18 patrulleros y hoy estamos entregando 35 en el marco del Plan Integral de Seguridad para los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires”, ejemplificó el gobernador en su discurso.

Kicillof, además, se preguntó “qué hubiera pasado” si en el período 2015-2019 “en vez de pagar publicidad en las redes sociales o diarios de lo que supuestamente estaban haciendo, lo ponían en sueldos y patrulleros para la policía”.

En esa línea, aseguró que le “indigna que con el marketing y la publicidad distorsionen los hechos reales, porque un gobierno que desabasteció a la policía y la abandonó pareciera que es el que más hizo”.

“Lo dije al asumir: vengo de un movimiento que no le habían dicho que hay que hacer propaganda y marketing, sino que la única verdad es la realidad y la única verdad hoy es que contra 18 patrulleros en cuatro años hoy Escobar recibe 35 del gobierno nacional y provincial” destacó.

Kicillof dijo que la oposición debería “hacer una autocrítica, tal como nos reclamaban cuando perdimos nosotros la elección”.

“Hoy la oposición nos dice que las vacunas no sirven, después que hay pocas, o que hay que dedicarse a las clases después de haberse enfrentando con los maestros y con la escuela pública”, sostuvo. Y agregó: “No oigo a los medios pedirles ahora una autocrítica, pero no me importa, aunque creo que debieran hacerla antes de dar cátedra sobre empleo, producción, seguridad o salud después de haber dejado tierra arrasada”.

Por su parte, Sujarchuk sostuvo que “este día dejará una marca indeleble en la historia de la seguridad del partido de Escobar. Actualmente la circulación total de patrulleros es de 20 y este ha sido el pico que logramos sostener. Pero ahora estamos incorporando 35 patrulleros más. Y hablamos de vehículos súper equipados y blindados, además de otras 15 camionetas que sumamos para el sistema de prevención comunitaria”.

“Este salto cualitativo es una respuesta concreta, clara, contundente de la provincia de Buenos Aires a las necesidades de seguridad de toda la provincia y del partido de Escobar, reafirmando que la seguridad es también educación, justicia, cultura y trabajo para que nuestro pueblo tenga posibilidades de crecimiento”, afirmó el intendente.

Berni, en tanto, remarcó: “Si queremos mayor seguridad se necesitan más patrulleros, más equipamiento, más policías. Pero con eso solo no alcanza, porque la seguridad es un proceso de construcción colectiva donde se ponen en juego instancias que hacen a la igualdad y a la inclusión social de la población”.

“Seguiremos trabajando con el intendente en este sentido para mejorar la seguridad y la calidad de vida del municipio y de toda la provincia”, concluyó el ministro.

Durante el acto, que se realizó en el predio de la Secretaría de Seguridad del Municipio, también se anunció la compra de 500 nuevas cámaras de seguridad y la construcción de una alcaidía con capacidad para 100 detenidos, en un predio lindero al cementerio de Belén de Escobar, lo que permitirá mitigar la sobrepoblación de los calabozos de las comisarías y poner los detenidos a resguardo del Servicio Penitenciario.

Del acto también participaron el secretario de Seguridad del Municipio, Nicolás Serruya; autoridades policiales y comisarios de dependencias municipales y departamentales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Día de Escobar (@eldiadeescobar)

Fuente: El Día de Escobar

+1 WhatsApp 0 Shares

Comentarios

comentarios