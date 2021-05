Katopodis y Arroyo recorrieron el ensanche de la ruta 25 entre Escobar y Pilar

Los ministros de Obras Públicas y de Desarrollo Social también observaron la repavimentación de la avenida Inmigrantes y la ampliación de la UDP de Garín. “Detrás de estas obras hay mucha generación de trabajo”, destacó Katopodis.

Acompañados por el intendente Ariel Sujarchuk, los ministros nacionales de Obras Públicas y de Desarrollo Social, Gabriel Katopodis y Daniel Arroyo, junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Agustín Simone, recorrieron este martes el ensanche de la ruta provincial 25, la repavimentación de la avenida De los Inmigrantes y la ampliación de la Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP) de Garín.

La visita de los funcionarios se inició a media mañana en la ciudad de Belén de Escobar, donde observaron el avance de la repavimentación de la avenida De los Inmigrantes, en el barrio Lambertuchi. Una obra de 1,5 kilómetros de extensión -desde la Colectora Oeste hasta la calle San Francisco- y una inversión de 130 millones de pesos, financiada por la Dirección Nacional de Vialidad, que también contempla desagües e iluminación.

El segundo destino fue en la localidad de Matheu, para ver el ensanche de la ruta provincial 25 y la pavimentación del segundo carril, que comprende desde el límite con el municipio de Pilar, en la calle Arbolada, hasta la entrada al barrio Parque Florido, a un kilómetro de la autopista Panamericana, donde empalma con los segundos carriles existentes en cada mano.

Además, la obra prevé la construcción de un nuevo boulevard central y la incorporación de dársenas exclusivas para el transporte público.

“En la historia del partido de Escobar, incluso previo a su fundación, cuando todavía éramos parte de Pilar, nunca hubo una obra de semejante magnitud. Estamos hablando de 365 millones de inversión. Es un corredor vial importantísimo para el desarrollo de la Argentina”, destacó Sujarchuk en declaraciones a la prensa, recordando que también está prevista la repavimentación de esa arteria en casi todo el trayecto que va desde la entrada de Belén de Escobar hasta la costanera del Paraná (ver nota acá).

Por su parte, Katopodis expresó que “no hay explicación de por qué esta ruta no se repavimentó antes. Nosotros entendemos que las obras no son de los partidos políticos, no importa quién las inaugure, quién gobierne una ciudad, lo importante es que se hagan. Esta ruta 25 pone de manifiesto eso: el esfuerzo nacional, provincial y municipal para obras que le cambian la vida a la gente. Y por supuesto, detrás de todas estas obras, mucha generación de puestos de trabajo”.

En la misma línea, Arroyo sostuvo que “para generar trabajo hay que construir obras y potenciar la actividad productiva. Argentina tiene muchos problemas y se reconstruye con trabajo. Si fortalecemos la construcción, fortalecemos la producción de alimentos, la actividad textil, el cuidado de personas y el reciclado, la Argentina empieza a reconstruirse de abajo hacia arriba”.

“Estas obras y estas rutas, que son transversales, mejoran la comunicación entre municipios y eso es clave, porque todos sabemos que es fácil entrar y salir de la Capital Federal, pero a veces es muy difícil ir de un distrito a otro. Lo que estamos haciendo es mejorar la conectividad entre los bonaerenses”, marcó Simone.

La comitiva oficial terminó la recorrida en la UDP de Garín, donde se está construyendo un anexo modular que permitirá incorporar en las próximas semanas 36 nuevas camas de complejidad intermedia para atender las demandas originadas por la segunda ola de Covid-19 (ver nota acá).

“Sé que el conjunto de los vecinos de Escobar entiende la magnitud de estas obras. Todos nos damos cuenta que en el medio de una pandemia tan compleja estamos día a día peleando por la salud, pero también hacemos obras públicas y contenemos las situaciones sociales, generamos trabajo y proyectamos el futuro de Escobar”, finalizó Sujarchuk.

De la jornada también participaron el secretario general del Municipio, Alberto Ramil; el secretario de Infraestructura, Diego Benítez; y el subsecretario de Salud, José Luis Pérez, entre otros funcionarios.

