Danzas y gastronomía a orillas del río en la 15º Fiesta Nacional de la Isla y del Isleño. Miles de vecinos se acercaron a la costanera del Paraná de las Palmas para disfrutar la tradicional celebración, en un fin de semana a pleno sol. Hubo espectáculos musicales, comidas típicas y una exhibición de kayaks.

