El primer bebé escobarense de 2018 nació a las 0.16 en el Erill y se llama Moisés. Es el tercer hijo de un matrimonio de nacionalidad boliviana que vive en el barrio Lambertuchi. Al salir del vientre materno registró un peso de 3,370 kilogramos y midió 49,5 centímetros.

