En Escobar hubo cinco heridos por el uso de pirotecnia en los festejos de Año Nuevo. La mayoría eran menores de edad. En cuatro casos sufrieron quemaduras leves y en otro una lesión en el ojo. Mientras tanto, la ordenanza para reglamentar el uso y la venta de cohetería resultó una promesa en falso.

