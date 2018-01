El gran Ricardo Pucheta se consagró pentacampeón de doma en Jesús María

El talentoso domador escobarense a crina limpia obtuvo el primer puesto en el torneo internacional de jineteada y salió segundo en el nacional, aunque por ser el mejor argentino de la competencia volverá a estar en 2019.

A puro coraje y destreza, Ricardo Pucheta se consagró por quinta vez como el mejor jinete a crina limpia del país en el 53° Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María.

El oriundo del pueblo correntino de Sauce, radicado desde 2005 en Belén de Escobar, se quedó con el primer puesto del denominado Campeonato Internacional de Jineteada, donde la delegación argentina compitió en las tres categorías -las otras dos son bastos con encimera y gurupa sureña- contra representantes de otros países sudamericanos en el campo del anfiteatro José Hernández.

Como si fuera poco, el fibroso hombre de 39 años, padres de dos chicos y casero en una quinta del barrio Lorenzo Torres, llegó este domingo a la décima y última jornada de “color y coraje” con serias chanches de repetir los títulos de 2012, 2013, 2014 y 2017 en el Campeonato Nacional de crina limpia, el más importante de Jesús María y de todos los festivales del país por la complejidad de la monta.

Sin embargo, este año no pudo ser. A pesar de no caerse del lomo del reservado, no tuvo una actuación muy lucida sobre “El Gato” de Carlos Isla. En cambio, el brasilero Rafael Safons sí se destacó sobre “El Arisco” de Piccione, pasó a Pucheta en la tabla de posiciones y se convirtió en el primer extranjero en conquistar la rastra con apliques de oro.

Por eso fue una noche con sabor agridulce para “Ricar”, como le dicen todos, aunque igualmente se alzó con una buena cantidad de premios y recibió la mayor ovación del público que colmó las gradas del José Hernández, que ya lo idolatra por su destreza y humildad tanto dentro como fuera del campo.

Por ser el jinete argentino mejor posicionado en la categoría, en 2019 volverá a representar a la delegación de Jesús María como campeón nacional de crina limpia y por eso, además, inscribirá otra vez su nombre en el Monumento al Jinete de la ciudad cordobesa. Será la quinta vez que lo haga, lo que definitivamente erigirá a Ricardo Pucheta en el jinete más ganador de la historia.

Por Damián Fernández

Fuente: El Día de Escobar











Comentarios

comentarios