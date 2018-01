Los usuarios de gas natural podrán pedir la Tarifa Social en la Defensoría del Pueblo

El organismo quedó facultado para recibir los trámites de los vecinos y dar un dictamen de precalificación del aspirante. Pero la palabra final la tendrán la empresa y el ente regulador.

La Defensoría del Pueblo de Escobar fue autorizada por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) para tramitar las solicitudes de ingreso al Registro de Beneficiarios de Tarifa Social.

En el marco de la audiencia con el ENARGAS, tras el último aumento tarifario anunciado por el gobierno nacional, la defensora del Pueblo de Escobar, Rocío Fernández, conocimiento de los términos de las resoluciones y dispuso que las áreas de Servicios Públicos, Legal y Técnica y Asuntos Sociales del organismo trabajen articuladamente para asesorar y asistir a los vecinos en relación a su situación particular.

De esta forma, las entidades de bien público, iglesias, centros asistenciales, hospitales, organismos públicos y, obviamente, usuarios residenciales, podrán dirigirse a la sede de la institución, en Estrada 633, Belén de Escobar, para solicitar su ingreso al Registro de Beneficiarios de Tarifa Social y de esa forma, en caso de obtener el alta, abonar un precio diferencial.

Las personas físicas que no se encuentran comprendidas en los requisitos de la Tarifa Social, pero cuya situación particular no les permite afrontar el pago del servicio, deberán acreditar su pertenencia a alguno de los siguientes grupos para poder inscribirse en la Defensoría del Pueblo:

A) Ser jubilado o pensionado o trabajador en relación de dependencia que perciba una remuneración bruta menor o igual a dos (2) Salarios Mínimos Vitales y Móviles; B) Ser trabajador monotributista inscripto en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos (2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil; C) Ser beneficiario de una Pensión no Contributiva y percibir ingresos mensuales brutos no superiores a dos (2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

D) Ser titular de Programas Sociales; E) Estar inscripto en el Régimen de Monotributo Social; F) Estar incorporado en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico (Ley N°26.844); G) Estar percibiendo un seguro de desempleo -llevar copia del recibo del seguro de desempleo-.

H) Ser titular de una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur; I) Contar con certificado de discapacidad; J) Tener el titular o uno de sus convivientes una enfermedad cuyo tratamiento implique electro-dependencia; K) Ingresos insuficientes.

En todos los casos, se deberá presentar el DNI del titular del servicio, la última factura y documentación adicional, según el caso en concreto.

La Defensoría del Pueblo de Escobar solo brindará un dictamen de precalificación del aspirante. Esto significa que la aprobación de ingreso al Registro de Beneficiarios de Tarifa Social sigue siendo potestad absoluta de la empresa distribuidora y el ENARGAS.

Para mayor información, los interesados deberán acercarse a la Defensoría o bien llamar a los teléfonos (0348) 442-0177 ó 0800-555-3367 (línea gratuita).

Fuente: El Día de Escobar











