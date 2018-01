“El servicio de Neonatología tuvo un pico y colapsó, pero la situación ya se normalizó”

La directora del hospital de Escobar, Fernanda Bigliani, explicó los motivos por los que la Maternidad debió restringir la atención a los casos más urgentes. La clave del corredor sanitario para derivar al resto de los pacientes.

Sin poner eufemismos a la hora de hablar de los escasos recursos con que cuenta el hospital que dirige, la doctora Fernanda Bigliani explicó en declaraciones a El Día de Escobar la situación que atraviesan la Maternidad y el servicio de Neonatología del Erill, que a mediados de este mes restringió momentáneamente la atención de pacientes por no tener más camas disponibles.

-¿Cómo se llegó a esta situación en la que solo se atienden los partos inminentes y no a todas las pacientes que concurren a la Maternidad?

-Eso fue circunstancial. No se podían recibir más chiquitos en Neonatología porque el servicio estaba desbordado. No por ningún brote ni ninguna causa estacional, a veces pasa que tenemos más demanda y en esa demanda hay un porcentaje que aumenta de chicos nacidos que van a parar a una neo. Esta situación se dio a partir del domingo 14 y el viernes 19 fue el pico: tuvimos 22 internados y ahí se activó la derivación. El grueso fue al hospital de Pacheco, que tiene una sala de Neonatología de alta complejidad. Pero esa semana tuvimos que derivar hasta partos normales, porque ya no teníamos más capacidad. En el mismo momento, en la sala de mamás con sus bebés recién nacidos había 31 y en otra salita había 4 ó 5 que estaban con tratamientos antibióticos. No dábamos abasto. El domingo 21 ya teníamos solo 10 pacientes internados, porque de esos 22 que coyunturalmente se dieron, en esos días fueron saliendo de la complejidad de la terapia y la sala neonatal.

-¿Entonces la situación se estabilizó y volvió a la normalidad después del fin de semana?

-A partir del domingo 21 no derivamos más. Igual, esto puede ser así hoy y dentro de tres días estamos de nuevo derivando. A raíz de todo esto y teniendo ahora la sala de neonatología de Pacheco completa, que hace un mes y pico estaba con problemas en algunas guardias en la que faltan neonatólogos, cuando se pudieron equiparar comenzaron a trabajar al 100%.

-¿La Neonatología del hospital de Pacheco ya funciona con normalidad también?

-Sí, la semana pasada derivamos 15 pacientes. Fueron todas allá, está trabajando bien. Pero hace 25 días estaba pasando eso y éramos nosotros quienes recibíamos las derivaciones de Pacheco. Y un fin de semana recibimos de Zárate, porque estaban sin obstetra de guardia. Esto es así y la red trabaja así por complejidad, falta de recurso humano o lo que fuere. Si vos tenés un chiquito o un adulto y sabés que en otro hospital del corredor sanitario tienen la capacidad de absorberlo, allá tiene que salir la derivación. Quiero transmitirle tranquilidad a toda la población del partido de Escobar: en el hospital estamos trabajando y recibiendo todo lo que podemos recibir. Y si consideramos que hay algo que no podemos recibir, implementamos el corredor sanitario para derivarlo a un lugar donde pueda ser asistido mejor, porque eso también es parte de nuestra correcta atención.

-En agosto del año pasado también se había dado una situación crítica en Neonatología y usted explicó en ese momento que contaban con apenas ocho profesionales. ¿Cómo está la situación actualmente?

-De promedio, tenemos nueve. En agosto, que surgió la situación de falta de médicos y me tuve que volver de las vacaciones, fui al ministerio y volví con un nombramiento. Después ocurren imponderables como enfermedades o vacaciones y no es nada fácil conseguir neonatólogos. En general, se trabaja con pediatras con orientación en neonatología. Incluso tenemos el ofrecimiento del ministerio de venir a capacitar a pediatras para que puedan entrenarse. Esto está pasando en muchísimos lados. Yo creo que la gente que se ocupa de áreas intensivas tiene una tarea muy desgastante y suele ocurrir que solo hacen guardias, no hacen consultorio en general.

-¿La estrategia del Ministerio para enfrentar este déficit de especialistas es capacitar a pediatras con orientación neonatal?

-Es una de las apuestas. Eso también pasa en los sanatorios privados, donde vas a Neonatología y lo manejan pediatras con orientación en ese ámbito. No te digo todos, pero en muchos lugares pasa eso y lo hacen para darle cierta complejidad a la clínica y ponderarla de otra manera. Hay que ser honestos, llamar las cosas por su nombre y decir que el chiquito que nazca en el Austral o en la clínica X va a hacerlo con las mismas características, las mismas necesidades y los mismos derechos. Tenemos que tener una línea que sea transversal a la salud. No a la pública por un lado y a la privada por otro. En esa urgencia tenemos que entender que el nacimiento, al igual que la muerte, nos iguala a todos. Yo tengo el mejor plan de prepaga y me infarto en la puerta del hospital y mi seguro de vida es el hospital, tanto para vos como para mí que no tenía ninguna cobertura y me pasó algo. Los dos entramos al hospital y nos salvó él.

Fuente: El Día de Escobar











