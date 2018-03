Termoeléctricas: La Corte se declaró incompetente en la demanda contra Pilar

Termoeléctricas: La Suprema Corte bonaerense derivó la demanda presentada por Escobar al fuero contencioso administrativo de San Isidro. A su vez, calificó de “grave, trascendente y seria” la denuncia impulsada por Sujarchuk contra el municipio de Pilar.

