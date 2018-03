Rocío Fernández presidirá el Consorcio de Defensores del Pueblo de la provincia

La escobarense Rocío Fernández fue elegida para presidir el flamante Consorcio de Defensores del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. “Es un honor que mis colegas me hayan confiado la responsabilidad de presidir este consorcio en sus inicios”, expresó.

