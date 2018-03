La viuda de Juan Bulacio: “Quiero que el Indio Solari pague su culpa en la cárcel”

Al cumplirse un año del multitudinario y trágico recital de Olavarría donde el garinense perdió la vida, su mujer arremetió con todo contra el cantante. “Es un ídolo de barro porque no tiene corazón”, disparó.

Mientras el Indio Solari desmiente a su manager -Julio Sáez-, quien había anunciado que el músico no iba a realizar más shows en vivo, y sus fieles seguidores recobran la esperanza de una nueva misa ricotera, este domingo se cumplió un año de la tragedia de Olavarría y los familiares de las víctimas fatales siguen reclamando Justicia. Tal es el caso de la viuda del garinense Juan Francisco Bulacio (36), quien arremetió con todo contra el mítico cantante y lo acusó de ser “el culpable” de la muerte de su esposo.

Patrocinada por el abogado mediático Fernando Burlando, con quien está profundamente agradecida, Mariana Bulacio se unió a María José, la mujer de Javier León (42), la otra víctima del multitudinario y trágico recital, para pedir que se esclarezca el caso que paralizó al país y dio la vuelta al mundo. “Queremos que se lo impute al Indio Solari y al intendente de Olavarría-Ezequiel Galli-“, expresó Mariana Bulacio (49) en una entrevista concedida recientemente al diario La Nación, donde descargó munición gruesa contra el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

“Esa persona no mostró ni un poquito de humanidad hacia la familia de las víctimas. Yo sigo diciendo que los jóvenes se guían por ese ídolo, pero es un ídolo de barro porque no tiene corazón. Como ser humano cero, no existe”.

“No le importó las familias de nadie. Nunca se dignó a decirles nada. No solamente por eso. Creo fehacientemente que él es culpable. Vos no podés lavarte las manos diciendo que contrataste a ciertas personas. Vos sabés a quién contratás. Ese tipo de cosas no se hacen. Él es el jefe de todos, él decide. Tiene que hacerse responsable”, denunció.

No obstante, en la causa penal llevada adelante por el fiscal de Delitos Especiales David Carballo, el nombre de Carlos Alberto Solari solo figura como testigo, al igual que el del jefe comunal de Olavarría.

En cambio, quienes sí podrían recibir una pena de hasta 20 años de cárcel por el delito de “estrago con dolo eventual agravado por la muerte de dos personas” son los hermanos Marcos y Matías Peuscovich, dueños de la productora En Vivo S.A., encargada del recital de Olavarría.

Es que si bien la autopsia a los dos cuerpos reveló que había sobredosis de alcohol y drogas en sangre, el informe forense definitivo confirmó que Juan Francisco Bulacio y Javier León murieron asfixiados entre la muchedumbre que rebasó el predio “La Colmena”. Y eso, según la hipótesis del fiscal de Azul, ocurrió por dos motivos puntuales: La sobreventa de entradas y la falta de medidas de seguridad por parte de la empresa organizadora.

La vida sin Juan

Mariana y Juan se conocieron en lo de una amiga hace casi 20 años. Él tenía 17 y ella 30, pero nunca les importó la diferencia de edad. Mariana dice que fue amor a primera vista y lo confirmaron rápidamente: a los pocos meses del flechazo ya vivían juntos y esperaban la llegada de Camila, la primera de los cuatro hijos que tuvieron.

“Este año fue muy feo para nosotros, no sé cómo serán los años que vendrán, a veces dicen que el tiempo hace que el dolor sea menos, pero yo no sé si uno puede acostumbrarse a vivir con ese dolor. Siento que no se va a ir nunca. No fue una muerte anunciada para mí. Extraño su voz, su risa, su todo”, contó ella, con el dolor a flor de piel.

“Cómo le explicás eso a tus hijos. El papá saluda, le da un beso y jamás vuelve. ¿Cómo los consolás?”, concluye Mariana, con una pregunta que aún no encuentra respuesta.

