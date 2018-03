Vigilia por la Memoria en Maschwitz, a 42 años del último golpe cívico militar

Vigilia por la Memoria, la Verdad y la Justicia: Con motivo del 42º aniversario del último golpe militar, anoche se realizó un acto en la plaza de la estación de Maschwitz y se descubrió una escultura en homenaje a los desaparecidos.

