Alijor desmintió el cierre de su fábrica en Garín, aunque reconoció conflictos

Protesta y tensión en el parque industrial de Garín por el posible cierre de la fábrica Alijor, que desde 1989 elabora productos panificados bajo la marca La Salteña, tapas de empanadas y pascualinas. Unas 300 familias quedarían en la calle.

A post shared by El Día de Escobar (@eldiadeescobar) on Apr 10, 2018 at 6:55am PDT