El Municipio financiará más viajes de ex combatientes a las islas Malvinas

En marzo ya habían ido cuatro escobarenses y ahora podrán hacerlo sus compañeros y familiares directos de los caídos. La iniciativa fue formalizada a través del programa “No las hemos de olvidar”, que el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad.

En marzo, cuatro ex combatientes del partido de Escobar tuvieron la histórica posibilidad de regresar a las islas Malvinas. En ese momento, fue a través de un subsidio otorgado por el intendente Ariel Sujarchuk vía decreto. Ahora, otros compañeros suyos podrán vivir la misma experiencia, porque el financiamiento de estos viajes por parte del Municipio se incorporó al Presupuesto mediante la creación del programa “No las hemos de olvidar”.

En su sesión del miércoles, el Concejo Deliberante sancionó por unanimidad un proyecto de ordenanza impulsado por el jefe comunal que consta de seis artículos y contempla la financiación del traslado y el alojamiento de los interesados “a través de un subsidio a cargo o a pedir por parte del Ejecutivo local”.

Según la norma, los beneficiarios del programa serán los escobarenses que hayan participado de la guerra contra Inglaterra y los familiares directos de los caídos en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

“La deuda con los ex combatientes va a ser eterna, porque muchos no estaban preparados para ese momento tan trágico que vivió la Argentina, no eran soldados y tuvieron que hacerse cargo defendiendo a todos en búsqueda de la soberanía. Hoy, todos los concejales estamos cubriendo aunque sea un poquito esa deuda con cada uno de ellos”, expresó el titular del bloque oficialista Peronismo que Hace, Pablo Ramos, antes de la votación del proyecto.

La flamante iniciativa tiene su origen en el viaje que realizaron los ex soldados Claudio Mediavilla, Higinio Villar, Leoncio Ávalos y Carmelo Romero entre el 9 y el 17 de marzo pasado, solventado bajo un subsidio otorgado por el intendente y que a partir de ahora queda institucionalizado con esta ordenanza.

“Ese viaje fue necesario para comenzar a sanar heridas y alivianar la mochila tan pesada que cargamos. Por más que algunas cruces aun no tengan nombre, nosotros jamás olvidaremos ni el nombre y apellido ni la lucha de todos nuestros héroes”, afirmó tras su regreso Ávalos en un reportaje que publicó la revista DIA 32.

Ahora, otros héroes escobarenses y los familiares de los caídos en suelo isleño tendrán la oportunidad de poder empezar también a cerrar esa herida.

