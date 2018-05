Loma Verde y Matheu, las localidades más afectadas por las fuertes lluvias

A diferencia de lo ocurrido en otras partes del Conurbano, en el partido de Escobar no se registraron inundaciones ni incidentes graves a causa de la tormenta. Sí hubo calles anegadas y muchos reclamos vecinales.

El fin de semana extra largo ya terminó, pero no así el temporal de lluvia que azota desde el viernes a la noche al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y que este domingo obligó al intendente Ariel Sujarchuk a decretar la emergencia meteorológica en el partido de Escobar, cuyas localidades más castigadas fueron Matheu y Loma Verde.

A pesar de que no se cayeron postes de luz, árboles ni hubo voladuras de techo como en otras oportunidades, las incesantes precipitaciones provocaron anegamientos en varios barrios. Por caso, algunas calles de Villa Saboya y 1º de Julio, en Matheu, se convirtieron en verdaderos ríos y muchos vecinos quedaron literalmente atrapados en sus viviendas por la enorme cantidad de agua ingresada. Esto generó una ola de reclamos al Municipio en las redes sociales.

Una situación similar se vivió en el lado oeste de Loma Verde, donde la copiosa lluvia inundó las arterias aledañas al arroyo Tatán, como Los Tilos y Los Cerros, por ejemplo, una escena que suele repetirse en esa zona cada vez que hay una tormenta intensa.

En las demás localidades no hubo más problemas que los habituales y ya naturalizados en estas circunstancias climáticas, como zanjas taponadas por los residuos urbanos que no dejan circular correctamente el agua y calles que se convierten en lodazales intransitables y dignos de un circuito de rally.



















En ese marco, en Garín los barrios más afectados fueron Cri cri y San Javier. Mientras que en Maquinista Savio e Ingeniero Maschwitz no se registraron inundaciones. Tampoco en Belén de Escobar, aunque sí hubo varias calles anegadas en el centro de la ciudad y en el barrio La Chechela.

En comparación con las últimas tormentas que golpearon al distrito, el saldo de esta es -hasta ahora- bastante benévolo si se tiene en cuenta que no se desbordó ningún arroyo, no hubo evacuados -no hay información oficial- y, fundamentalmente, no se tuvo que lamentar ninguna víctima fatal. Incluso, los cortes de luz fueron aislados y más cortos que en otras ocasiones.

No puede decirse lo mismo de otros lugares, ya que hasta el momento el intenso temporal que azota al AMBA desde el viernes a la noche arrojó un saldo de 973 personas evacuadas y dos muertos por electrocución en una casa de Caseros, además de todo tipo de incidentes y accidentes, como el del automovilista que se cayó al pozo de una obra subterránea en Ramos Mejía y se salvó de milagro, al igual que las familias que sufrieron la caída de un enorme cartel publicitario a la vera de la autopista General Paz.

Los meteorólogos afirmaron que en 24 horas -del sábado al domingo- cayó la misma cantidad de agua que en todo el mes de abril -en Capital Federal llovieron 108 milímetros- y, a su vez, comunicaron que el alerta por “lluvias y tormentas intensas” rige hasta la madrugada de este jueves, aunque el pronóstico para los próximos días tampoco es muy alentador.

Por Damián Fernández

Fuente: El Día de Escobar











