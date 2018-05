Barrios bajo agua y medio centenar de familias evacuadas por la tormenta

Medio centenar de familias debieron ser evacuadas durante la madrugada a causa de las fuertes precipitaciones, que superaron los 120 milímetros y provocaron el desborde de arroyos en Garín, Ingeniero Maschwitz y Maquinista Savio. La situación ya empezó a normalizarse.

